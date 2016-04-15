焦点：中国货币活水助稳增长春暖花开 政策天平料向调结构倾斜

北京的一处建筑工地，图片摄于4月14日。中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 宿泱韫

路透北京4月15日 - 中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。得益于货币政策的源头活水和积极财政的暖风频吹，生机盎然的经济“小阳春”格局逐渐清晰。

分析人士指出，主要受宽信贷驱动的基建和房地产投资功不可没，然而对经济的刺激作用恐怕只能延续到6月底。从中期看，去产能、去库存、去杠杆任务依然艰巨，政策重心料向调结构倾斜。

“数据不错，已经摆脱了持续下滑的态势，与目前经济小阳春状态相吻合，预计二季度是年内经济、通胀的高点。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示。

他认为未来需要关注两个问题，一是经济的可持续性，依靠基建地产刺激经济的空间有限，三季度后经济会再次转冷；二是信贷高增能否持续，目前高增与去杠杆去产能目标不符，且企业杠杆率已近极限，因此央行可能会对信贷点刹，信贷高增较难持续。

中国国家统计局周五公布，一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创2009年一季度以来最低（当时为6.6%）。1-3月固定资产投资同比增长10.7%，高于路透调查中值10.3%。

3月规模以上工业增加值同比增长6.8%，创出去年下半年以来的九个月高点，社会消费品零售总额同比增10.5%， 两项数据均高于路透调查预估中值5.9%和10.4%；一季度则分别增长5.8%和10.3%。

中国央行同时公布，3月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。3月社会融资规模增量高达2.34万亿元，一季度累计增量为6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元，创历史同期最高水平。

中国国家统计局发言人盛来运称，3月的指标回升是从生产到需求、到价格、到预期的全面回升。他认为，虽然一个月不足以判断重大趋势的变化，但这是经济筑底的积极信号，未来能否实现真正的企稳，还要观察一段时间。

“我们初步判断，经济运行呈现出阶段性筑底企稳的迹象。”盛来运表示，但也不能乐观，现在国际形势复杂多变，不稳定、不确定的因素还很多，国内正处在结构调整的爬坡过坎阶段，结构调整阵痛还在持续，同时实体经济比较困难，下行压力不容忽视。

此前公布的数据显示，受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高，进口同比跌幅也大幅缩窄；3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。

“结合3月的PMI、进出口数据，经济见底复苏信号已经从‘星星之火’到‘燎原之势’。”九州证券全球首席经济学家邓海清表示。

数据基本符合预期，公布后市场处之淡然，对中国经济敏感的澳元反应甚微，亚洲股市周五走势受抑，因周末产油国会议召开在即，谨慎情绪遏制了风险人气。中国国内股市沪综指.SSEC最新下跌0.3%。

中国GDP与CPI对比图： reut.rs/1p2KrI9

中国工业增速图表： reut.rs/1p2KmUV

中国M2和新增贷款图表：reut.rs/1p2Kgg1

**房地产和基建投资功不可没**

一季度中国宽松的政策环境，助力房地产和基建投资加速回升并带动投资整体改善，而房地产居于高位的销售，也成了消费持稳的定海神针，从生产到需求端，皆有望迎来短周期上行。

招商证券宏观分析师张一平表示，“在政策推动下，地产托底、基建投资拉动，国内经济短周期底部已经明确，预计未来一个季度国内经济仍将维持温和改善趋势，二季度GDP同比增速有望回升至6.8%左右。”他说道。

统计局数据显示，1-3月基础设施投资（不含电力）同比增长19.6%，增速比1-2月加快4.6个百分点；房地产开发投资同比增长6.2%，增速比1-2月提高3.2个百分点，为去年1-3月以来最高，成为投资企稳回升的主力。

盛来运在发布会上表示，一季度房地产对经济增长的贡献确实比较大，初步估算综合贡献率比上年同期提高。但房地产发展最终还是要根据市场供求的变化，根据需求来引导。

自去年中以来，中国多次降息以及放宽房地产市场调控政策，今年年初又分别在不限购城市降低首付款比例，并调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，令国内楼市逐步升温。一季度房屋新开工面积增长19.2%，增速提高5.5个百分点；商品房销售额和销售面积分别同比大增54.1%和33.1%。

中国房地产开发投资、商品房销售及库存图表： reut.rs/1p2LuHU

中泰证券策略分析师罗文波认为，二季度经济表现将与一季度相仿，但下半年经济增长面临下行压力基本可以确定。这主要是，当前货币政策力度很难支撑经济出现一轮强周期；而且，一线城市楼市调控政策收紧的影响将逐渐波及至二三线城市，对经济影响较为负面。

中国3月新增贷款及社会融资增量均居高位，房贷及基建投资仍是信贷高增长的主要推手，而企业债券融资规模剧增亦贡献良多，但分析人士多认为，在当前去过剩产能仍未见到明显成效的背景下，实体经济融资需求后劲料难维持高位，新增贷款及社融增量料将逐步回落。

中金公司固收团队陈健恒、范阳阳、唐薇表示，后期来看，随着房地产销售量从4月份开始逐步回落，未来几个月居民房贷增量也将逐步有所回落。而城投平台贷款在前期迅猛投放以及企业活期存款（M1）大幅回升的情况下，城投平台资金相对充裕，后续融资需求也可能有所降温。

他们指出，整体来看，一季度贷款增量创历史新高，未来随着需求的放缓以及地方债置换和不良贷款出表等因素的影响，贷款增量可能会逐步放缓。货币政策在二季度内大幅放松的可能性不高，但进入三季度，随着货币增速、经济和通胀回落，货币政策可能重新转向主动宽松。

**调结构改革迎来契机**

分析人士认为，中国经济目前正处于通胀可控，实体经济初步回暖的好时期，意味着前期稳增长政策已取得一定效果，短期可“以观察为主”，同时抓住时机调结构，为中国经济寻求长期增长的动力。

九州证券的邓海清认为，2014年以来的货币宽松周期已经基本结束，即使未来出现降准，但也仅仅是对冲外汇占款投放基础货币不足，与货币宽松已经没有任何关系。

而积极财政政策仍将持续，主要表现在新型城镇化是未来五年的重点，基建投资增速将保持合理水平，即15-20%左右，同时减税和税制改革仍将继续。但是，随着经济回暖，财政刺激力度会逐渐减弱，以防止重蹈2009年刺激过度的覆辙。

中国的财政政策已开始发力，2015年下半以来财政支出增速明显高于财政收入增速，财政部周五公布的数据显示，今年3月的财政收入和支出分别同比增长7.1%和20.1%。

中国财政收支增速图表，请点选：reut.rs/1p2Sbd4

邓海清表示，结构性改革将逐渐成为重点。2013-2014年改革是政府的重心，而2015年以来稳增长成为政府的首要任务。到了现在，随着经济企稳回升，稳增长的重要性下降，结构性改革重要性将提高，包括国企改革、去产能、一带一路、创新创业、消费升级等长期战略有望提速。

首创证券研发部总经理王剑辉也认为货币政策大幅发力阶段已过。新增贷款政策力度超出预期，一季度新增贷款再创新高，力度空前，经济下行空间在逐步缩小，硬着陆风险逐渐远离，但也不能过于乐观。

“目前的经济增长主要靠内部政策驱动，要持续的话还需要外部环境同步改善，独角戏唱不长。二季度政策宽松空间缩小，经济前景还需要观察，目前预计在6.6%左右。”他说道。

国务院发展研究中心金融研究所王洋则称，虽然更长期时间段里，仍需要继续补充基础货币等宽松政策，但就短期来看，在经济出现好转，而通胀忧虑增加的情况下，央行维持现有状态继续观察，同时使用公开市场和MLF等调节工具灵活调整是一个比较好的选择。（完）