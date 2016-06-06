摩根大通料下半年中国货币政策转向中性 中港股市表现平稳

路透香港6月6日 - 投行摩根大通周一称，中国经济开始有复苏迹象，预期今年下半年货币政策转向中性但财政政策继续为经济带来支持，中港股市表现平稳，资本市场持续开放可望吸引更多资金流入，有助增强人民币汇率。

摩根大通董事总经理兼亚太地区副主席李晶在记者会上称，中国去年第四季货币宽松带动今年首季社会融资总量增加，加上房地产市场反弹，带动整体经济开始有复苏迹象，因此预期下半年中国会继续以减税等财政手段提振经济表现，货币政策则转趋中性。

“由现在开始中国的货币政策更为中性，政府倾向采取公开市场操作而非降息的手段注入流动性，今年余下时间银行贷款以及社会融资总量的增速相对减慢。”她说。

她并称，未来数月中国仍可能有一次减息25个基点，但政府不希望减息，一方面因减息不能起到针对性的刺激作用，另一方面亦不希望在美元加息周期下对人民币造成更大压力。

她认为，中国继续资本市场改革，包括今年内开通深港通，未来随着A股和债券晋身环球指数，将吸引更多资金流入中国，有助减轻人民币下行压力。她指出，市场开始熟悉人民币兑一篮子货币的汇率机制，而摩根大通预测今年底人民币兑美元为6.75，未来如果资本加速流入，该行将考虑调高人民币汇率预测。

据该行估计，如果A股本月获纳入MSCI新兴市场指数，则未来18个月会有更多环球基金投资A股；如果中国债券获纳入环球指数，估计未来数年可吸引1,550亿美元资金流入。

至于下半年中港股市走势，李晶称，预期A股与H股表现平稳，波动性相对降低；尽管指数呈区间波动，新经济板块如互联网、旅游、娱乐等将跑赢传统板块。（完）