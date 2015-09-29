非循环类消费信贷资产证券化信息披露指引将出台--消息

路透北京9月29日 - 两位消息人士周二对路透表示，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）将于近日出台新的信贷资产证券化（ABS）信息披露指引，主要针对非循环类消费信贷ABS。今后，该类ABS产品可通过注册制方式在银行间市场发行。

他们称，由于相比此前车贷、房贷的资产证券化产品结构设计更加复杂，消费类贷款ABS的信息披露指引总共制定了两个版本，对应不同种类的ABS产品，即循环类消费信贷ABS与非循环类消费信贷ABS。

路透暂未联络到银行间市场交易商协会对此进行评论。

中国银行间交易商协会此前已发布两批信贷ABS信息披露指引，即《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》、《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》以及后来的《棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。

此前市场人士曾透露，未来信用卡为基础资产的ABS信息披露指引以及更多同质化较强的消费类贷款ABS信息披露指引将陆续出台。

7月份，宁波银行作为发起机构、国元信托设立的永盈2015年第一期消费信贷资产支持证券通过核准方式在银行间市场发行；这是自2012年重启证券化试点后，银行间市场发行的首单以个人消费贷款为基础资产的资产支持证券。

另据业内人士介绍，与非循环类ABS产品不同，循环结构ABS的基础资产可以进行合格贷款的循环购买，而非传统意义的静态结构中基础资产池保持固定不变。

近期，京东金融在交易所发行了其首单消费类资产证券化产品，受到市场认可，发行利率为5.1%。市场人士认为，这与当前资金宽裕、优质资产缺乏有关。