非循环类消费信贷资产证券化信息披露指引将出台--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月29日 - 两位消息人士周二对路透表示，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）将于近日出台新的信贷资产证券化（ABS）信息披露指引，主要针对非循环类消费信贷ABS。今后，该类ABS产品可通过注册制方式在银行间市场发行。
他们称，由于相比此前车贷、房贷的资产证券化产品结构设计更加复杂，消费类贷款ABS的信息披露指引总共制定了两个版本，对应不同种类的ABS产品，即循环类消费信贷ABS与非循环类消费信贷ABS。
路透暂未联络到银行间市场交易商协会对此进行评论。
中国银行间交易商协会此前已发布两批信贷ABS信息披露指引，即《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》、《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》以及后来的《棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》。
此前市场人士曾透露，未来信用卡为基础资产的ABS信息披露指引以及更多同质化较强的消费类贷款ABS信息披露指引将陆续出台。
7月份，宁波银行作为发起机构、国元信托设立的永盈2015年第一期消费信贷资产支持证券通过核准方式在银行间市场发行；这是自2012年重启证券化试点后，银行间市场发行的首单以个人消费贷款为基础资产的资产支持证券。
另据业内人士介绍，与非循环类ABS产品不同，循环结构ABS的基础资产可以进行合格贷款的循环购买，而非传统意义的静态结构中基础资产池保持固定不变。
近期，京东金融在交易所发行了其首单消费类资产证券化产品，受到市场认可，发行利率为5.1%。市场人士认为，这与当前资金宽裕、优质资产缺乏有关。
中国人民银行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类信贷资产支持证券；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。（完） (发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。