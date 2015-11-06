尽早安排救市退出机制可恢复市场信心--香港金管局总裁

路透香港11月6日 - 中国入市干预股票市场行动一直备受投资者争议，香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，当市场失效时政府有必要采取非常手段稳定市况，只要中央能够尽早安排好退出机制和继续推动金融改革，就可以有效恢复市场信心。

陈德霖在一项研讨会上发表演说时称，1998年金管局受特区政府委托，运用外汇基金入市干预港股和恒生指数期货市场，以市场手段抗衡国际金融大鳄的双边操控，在当年遭受多方面的严厉批评，因违反自由市场经济最基本的原则。但无论如何，香港的入市行动事后证明是正确和成功的。

“我们在市场失效的非常时期，果断决定以非常手段，成功稳住了港元汇率和股票、期指市场，挽回了香港市民和投资者的信心，也维持了香港金融系统的稳定。”他说。

但他指出，最大的挑战是如何将金管局购入的大量港股回归市场而又不影响市场稳定。当时金管局首要任务是向市场发放明确的信息，一是入市只是非常时期采取的非常行动，金管局会尽快让股票回归市场；二是在持有港股的过程中，特区政府不会运用股权去影响上市公司日常的商业运作。

经过一年多时间的研究和部署，金管局翌年以ETF的方式--盈富基金(2800.HK)出售了价值333亿港元的股票，并在随后的三年内以同样方式陆续出售1,000亿港元入市行动买回来的股票。

陈德霖说，“以当时股价计算，金管局的入市行动最终获利将近1,000亿港元。”

他指出，金管局的入市行动是香港力保货币和金融系统安全的重大举措，也是一场生死存亡但没有硝烟的金融战役。17个年头过去了，香港仍然是一个非常自由和开放的市场和国际金融中心。

对于中国此前也采取了一些非常手段去稳定股市，陈德霖说，相信只要中央能够在市场恢复稳定的情况下，尽早安排好妥善的退出机制，并且继续推动金融体制改革，包括资本账开放和人民币国际化，以实际行动去证明中国改革开放的坚定决心，就可以有效恢复和巩固国内、国外人士对内地市场发展和投资环境的信心。

中国股市沪综指.SSEC自6月15日起约三星期内暴跌逾三成，其后中国证监会宣布，央行将协助通过多种形式，向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，以维护股票市场稳定。同时中央汇金公司也宣布已入市买入ETF。（完）