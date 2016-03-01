中国降准替代逆回购释放流动性 净回笼未阻资金面向宽

路透上海3月1日 - 中国银行间资金市场周二资金面出现改善，因央行宣布今日降准0.5个百分点，释放流动性大幅超过逆回购暂停导致的净回笼。交易员表示，逆回购未到期余额逾万亿，预计央行可能随时会根据市场需求，再进行逆回购操作。

中国央行稍早公告，今日暂不开展公开市场逆回购操作，因银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱。据此计算，仅考虑公开市场逆回购到期一项，今日净回笼1,800亿元。

上海一银行交易员称，降准后，早盘资金面出现好转，至于逆回购是否会再进行，“看市场反应，不够肯定还是要做的。”

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。央行称，此举保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

中金固收团队最新报告预计，此次降准大概释放6,000余亿资金，有助于对冲外占流出、稳定近期的资金面预期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9403 1.9826 -4.23

七天CN7DRP=CFXS 2.2679 2.3374 -6.95

14天CN14DRP=CFXS 2.7109 2.8514 -14.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5100 1.8500 +66.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.2150 2.3500 -13.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.2100 2.6000 -39.00

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9600 1.9700 -1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4000 2.4000 +0.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8000 2.8800 -8.00

Shibor

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9680 2.0070 -3.90

七天SHICNYSWD= 2.3080 2.3350 -2.70

三个月SHICNY3MD= 2.8835 2.8990 -1.55

(完)