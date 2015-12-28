中国将阶段性提高赤字率 推进中央地方事权和支出责任划分改革

路透北京12月28日 - 中国财政部周一表示，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力较大，2016年及今后一个时期要继续实施积极的财政政策并加大力度，阶段性提高赤字率。

财政部网站刊登财政部长楼继伟在全国财政工作会议的讲话称，明年要加快财税体制改革，推进中央与地方事权和支出责任划分改革，适度加强中央事权和支出责任，完善中央和地方收入划分。

楼继伟表示，中国财政财政收入潜在增长率下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观。

明年还要全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革，推进消费税改革。

在政策方面，阶段性提高赤字率，扩大赤字规模，相应增加国债发行规模，合理确定地方政府新增债务限额。

楼继伟还强调，明年继续加强地方政府债务管理，完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算，根据批准的限额编制预算调整方案，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。

此前召开的中央经济工作会议提出，明年，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，稳健的货币政策则要灵活适度，降低融资成本。（完）