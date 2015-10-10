中国半年来破获离岸公司和地下钱庄转移赃款案涉8,000余亿元

路透10月10日 - 中国央行等五部门联合打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动，在过去半年来取得了初步战果，共破获相关重大案件92起，涉案金额8,000余亿元人民币。

央行网站周六新闻稿称，此次专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。

为配合中国中央反腐败协调小组从今年4月开始启动的“天网”行动，央行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局，自4月至年底在全国范围开展专项行动，打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款。（完）