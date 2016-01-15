中国计划2018年发射嫦娥四号探测月球背面--新华社

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透上海1月15日 - 新华社周四晚间报导称，嫦娥四号任务已经探月工程重大专项领导小组审议通过，正式开始实施，预计2018年发射。
报导援引国防科工局探月与航天工程中心主任刘继忠称：“嫦娥四号着陆器和巡视器将在月球背面软着陆，开展就位和巡视探测。”作为嫦娥三号的备份，嫦娥四号探测器和运载火箭正样产品已经基本齐套。
刘继忠表示，嫦娥四号将对月球背面保存的最古老月壳岩石开展地质特征调查。
报导称，2015年初中国向国际社会发布了科学载荷合作意向书，与近十个有参与意向的国家或航天组织取得了联系，有望在嫦娥四号上搭载1至2台国际载荷。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。