中国计划2018年发射嫦娥四号探测月球背面--新华社

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月15日 - 新华社周四晚间报导称，嫦娥四号任务已经探月工程重大专项领导小组审议通过，正式开始实施，预计2018年发射。
报导援引国防科工局探月与航天工程中心主任刘继忠称：“嫦娥四号着陆器和巡视器将在月球背面软着陆，开展就位和巡视探测。”作为嫦娥三号的备份，嫦娥四号探测器和运载火箭正样产品已经基本齐套。
刘继忠表示，嫦娥四号将对月球背面保存的最古老月壳岩石开展地质特征调查。
报导称，2015年初中国向国际社会发布了科学载荷合作意向书，与近十个有参与意向的国家或航天组织取得了联系，有望在嫦娥四号上搭载1至2台国际载荷。（完）
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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