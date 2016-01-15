中国计划2018年发射嫦娥四号探测月球背面--新华社

报导援引国防科工局探月与航天工程中心主任刘继忠称：“嫦娥四号着陆器和巡视器将在月球背面软着陆，开展就位和巡视探测。”作为嫦娥三号的备份，嫦娥四号探测器和运载火箭正样产品已经基本齐套。

报导称，2015年初中国向国际社会发布了科学载荷合作意向书，与近十个有参与意向的国家或航天组织取得了联系，有望在嫦娥四号上搭载1至2台国际载荷。（完）