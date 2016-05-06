沪综指早盘下跌1.9% 债务违约风险加剧拖累大盘

路透北京5月6日 - 中国股市沪综指周五早盘下跌1.9%。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，10:30分后突然跳水，成交量有所放大，盘中个股普跌。短期市场未见突发性利空消息，但屡屡爆出的债务违约对资金流动性有所影响，权重稍大的金融板块对指数造成拖累。

沪综指.SSEC早盘收报2,942.46点，跌55.38点或1.85%；上证A股今日早盘成交1,307亿元人民币，上日全天为1,629亿元。

“一些稍微权重大一点的券商、银行板块稍微拖累了一些。”开源证券策略分析师田渭东表示。

他认为，目前市场还是存量资金在博弈，没有场外的增量资金进来，存量资金对权重股的控制比较明显，今天场内资金看到部分短期偏空因素，比如券商的风险或短期资金流动性紧张，暂时向下打压股指。

中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。

他并指出，近期国内抑制期货市场过热，造成大宗商品价格回调，间接影响股市部分能源、大宗商品板块走势，中国石油(601857.SS)、中国石化(600028.SS)亦会受此影响。

中国石油早盘收跌0.94%，中国石化早盘收跌1.25%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,156.18点，跌1.80%,；沪深300指数期货主力5月合约早盘收报3,126.8点，跌1.86%，成交10,577手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)