中国季末MPA考核临近 警惕资金面波动冲击债市流动性--华创证券

路透上海6月3日 - 中国金融机构将在本月底迎来央行季末宏观审慎评估体系（MPA）考核。国内券商--华创证券指出，6月资金缺口相对于3月会更大，受人民币贬值压力加大、前期缴税因素和半年末效应等影响，叠加营改增和清理保险资管通道业务因素，资金总量水平收缩，这可能会放大MPA考核引发的结构性资金波动，需警惕资金面波动冲击债券市场的流动性。

华创证券在研报中分析，MPA体系涉及的指标大致可分为三类：一类是偏定性指标，如定价行为、信贷政策执行等指标，金融机构可能一直以来执行良好。

二类量化指标则在评估体系下更加严格，比较值得关注的是资本充足率。今年以来信贷大量投放、信用债大量发行对于风险资本消耗较多，可能会对银行信贷投放和信用债投资等行为造成更多约束，尤其是从一季度银监会公布的数据看，农商行相对于去年末资本充足率下降幅度较高，可能会对后续业务规模扩展产生一定影响。

“三类MPA新规定可能会对银行资产负债行为产生更多影响，同时也是银行最容易通过短期行为进行改变，使其更加符合MPA要求的指标。”报告称，对银行的影响主要体现在同业负债监管和广义信贷监管方面。

关于同业负债监管对银行的影响，报告认为，一方面，银行主动并由于票据业务被动降低了同业负债占比，下降幅度在0.5-1个百分点之间；另一方面，银行揽储意愿出现增加。

各类型银行，特别是大行吸收存款占比在3月份出现明显上行，上升幅度在0.5-2个百分点之间；此外，中小银行会选用发行同业存单的方式来扩张资产负债表，使得同业存单利率的中枢上移，或造成银行整体负债成本不降反升。

而广义信贷约束对银行的影响包括，银行债券投资增速和贷款增速相对稳定，即使面临MPA考核也不会主动压缩。而全部银行在一季度均降低了买入返售金融资产增速，同时大部分银行也降低了拆出资金增速，最终也导致了3月底资金面的紧张。目前小银行由于资产规模偏低广义信贷增速约束仍大，6月仍存在降低资金融出规模动力。

报告并对6月MPA考核市场预期可能较为充分，反而不会引起市场资金太大波动存疑。首先，对于小银行而言，由于广义信贷增速规模较快，其资金供给量的下降是比较确定的；其次，对于大银行而言，虽然监管对其压力不大，但可能依然会主动降低资金融出规模来使得各个指标更加远离监管红线。

第三，尽管本次市场相较3月预期更加提前，确实存在机构已经开始囤积长期限资金，6月总资金需求将有所降低的可能性，但如果目前资金融出方依然是银行，则由于广义信贷增速为余额考核，银行目前放出了更多长期限资金，就意味着6月底将会更多减少短期限资金投放量才能起到压低广义信贷增速的效果，因此资金总量依然收缩，提前囤积并不能解决这一问题；如果对手方也是非银机构，那么考虑到市场上所有非银机构长期以来均是资金市场的净融入方，相互满足的能力恐比较有限。

另外需要考虑的因素是，本季度MPA考核还叠加了营改增和保监会清理保险资管通道的新规定。

报告认为，营改增尽管出了“补丁”政策，但对于债券买卖，税收增加的影响仍在。首先 ，此前营业税为债券买卖综合收益之和为纳税基数，现在买卖价差和利息分别作为纳税基数，扩大了债券的税基。其次，税率从5%提到了6%，考虑价内税和价外税的区别，实际税收负担提升幅度为0.66%左右。

“在营改增政策下，银行寻求代持成本会有所提升，”报告举例称，一个票息在6%，代持成本在3%的债券代持一个月，由于营改增成本上升幅度在20bp左右，会使得代持成本升至3.2%，有可能会使得银行压低广义信贷增速的手段进一步向降低资金融资规模方面倾斜；同时为了降低风险，其风险资本占用也有可能从总量上降低其债券等风险资产投资规模。

报告并称，此前保险公司提供的银行通道业务可以帮助银行增加一般存款。银行认购保险资产管理公司产品，保险公司在将产品投向该银行协议存款，就增加了一般存款。

日前保监会新规要求清理规范通道业务，在该渠道受阻的情况下，银行为了应对同业负债占比较高的问题无非会选择以下一条或两条道路：第一，压缩同业负债，造成银行整体资产负债表收缩，资产端也需要进行收缩；第二，加快发行同业存单或者加快季末吸收存款来扩大基数，有可能导致银行综合负债成本上升。

“从以上两条方式来看，我们认为第一种途径可行性偏低，更倾向于认为银行特别是中小银行通过提高存款利率、同业存单利率的方式来增加此类负债，降低同业负债占比。”报告称。

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，升级为“宏观审慎评估体系”，按季度对商业银行等金融机构进行资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性以及信贷政策执行等七个方面的考核。在新的框架下，央行可以将根据MPA评估结果，调节融资上限计算公式中的相关参数，控制金融机构和企业跨境融资的杠杆率和货币错配风险。（完）