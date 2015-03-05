中国继续执行稻谷小麦最低收购政策 加强地方粮食储备体系--发改委

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会周四指出，中国今年将继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，并加强地方政府粮食储备体系建设。
发改委在两会期间发布的2015年国民经济和社会发展计划草案报告指出，将推进棉花、大豆目标价格改革试点，完善重要农产品临时收储政策和进出口管理，并建立健全粮食安全省长责任制。
报告称，今年全面开展永久基本农田划定工作，加快实施全国高标准农田建设总体规划和新增1,000亿斤粮食生产能力规划。
中国还将全面实施粮食收储供应安全保障工程，支持1,000亿斤粮食仓容设施建设。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
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