中国继续执行稻谷小麦最低收购政策 加强地方粮食储备体系--发改委

路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会周四指出，中国今年将继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，并加强地方政府粮食储备体系建设。

发改委在两会期间发布的2015年国民经济和社会发展计划草案报告指出，将推进棉花、大豆目标价格改革试点，完善重要农产品临时收储政策和进出口管理，并建立健全粮食安全省长责任制。