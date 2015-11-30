焦点：中国二孩政策放开后 多功能车(MPV)必将成为新宠

一名中学生的家长开着MPV轿车在校外接孩子，摄于11月25日。 REUTERS/Jason Lee

路透广州11月30日 - 汽车生产商们认为，随着中国政府对一胎化政策的放开，多功能车(MPV)必将受到中国家庭的青睐，这种车虽然外观不及当下畅销的运动型车(运动休旅车，SUV)讨喜，但体型更大，有望成为新宠。

周日刚刚落幕的广州车展上，MPV车型最为亮眼，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)携全新超大版途安(Touran)亮相，广汽集团(601238.SS)(2238.HK)子公司广汽乘用车也展示了一款MPV样车。

这种七座轿车目前仅占到中国乘用车销量的10%，但销售增长速度却超过了国内整体汽车市场。目前中国汽车市场规模在全球排名首位。

业内专家称，由于大家庭往往选择住在一起，中国对较大空间车型的需求非常强劲，有望成为继美国之后的第二大MPV市场。

今年10月底，中国放松一胎政策。专家称，此举不一定会带来平均家庭规模的爆发式增长。

但中国政府希望，这样可帮助中国人口到2030年由截至去年年底的13.7亿扩大至14.5亿人。

广汽乘用车总经理吴松向路透表示，在二孩政策放开后，我认为七座SUV和MPV的市场份额将进一步扩大。

中国汽车工业协会的数据显示，今年前10个月MPV销量增长了7.8%，超过1.5%的汽车市场整体增幅。

**适合家庭用途**

MPV生产商多年来一直瞄准为公司高管配备大型豪华车型的企业，或是需要耐用车来装货和拉人的小公司，最近才将重点集中到中国家庭上。

由于老人在育儿中扮演重要角色，很多家庭至少和一方老人同住。这些大家庭的出现，加上多数大城市限制一家购买两辆车，使MPV比五座的suv更具优势。SUV目前在乘用车销量增长中占据大头。

上汽通用五菱执行副总经理顾思沃(Gustavo Céspedes)说，保有两辆车的成本很高。这是七座车需求大幅增长的原因。

售出的MPV中大半是通用汽车及其合作方生产。销量最高的是五菱宏光，这款汽车起价42,800元人民币(6,700美元)；而更适合家用的宝骏730在上市一年后成为第二畅销的MPV，后者起价69,800元人民币(10,926美元)。

一知情消息人士称，在宝骏迅速成功的激励下，吉利汽车(0175.HK)正在设计一款家用MPV。公司一发言人称，现在讨论未来的产品为时尚早。

广汽也看到了家用车的商机。设计总监张帆称，广汽两年前就开始研究一款汽车，以期填补基本款和高端MPV之间的缺口。“这个缺口获利空间真的很大，”他称。

比较笨重的MPV越来越受欢迎，说明中国消费者想法更成熟，决定选择适合自己需求的汽车，而不只是冲着身份的象征。

北京一整形科医生Ma Li就买了一辆MPV，他说是因为滑动门对于他10岁的儿子来讲更安全。

“我根本不关心我的朋友怎么看待这辆车，”他称。“重点考虑的是实用。”(完)