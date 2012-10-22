汉龙收购澳洲Sundance获贷款承诺

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透墨尔本10月22日电---中国汉龙集团获得中国国家开发银行的贷款承诺,向着敲定14亿美元收购澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)的交易迈出一大步.该消息提振Sundance股价周一盘初大涨9%.
这家澳洲矿商称,国开行同意提供汉龙最高10.22亿美元的贷款,目前正在进行授信审批.其并称,汉龙还得到德阳银行的贷款承诺,将向其提供剩余收购款.
汉龙去年对Sundance的Mbalam铁矿石项目发起收购.目前预计该交易将在1月8日达成协议.之前因等待喀麦隆和刚果政府的采矿许可,以及国开行不愿给予贷款,交易几度被推迟.
汉龙接近取得收购资金让投资者感到宽慰,Sundance停牌逾两周後周一恢复交易,跳涨9%.
不过该股最新上涨6%,至0.36澳元,仍较汉龙给出的每股0.45澳元报价低20%,表明未来三个月内交易还将环绕不确定性.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。