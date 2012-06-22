汉龙矿业收购澳洲Sundance获澳监管部门批准

路透悉尼6月22日电---澳洲Sundance Resources (SDL.AX)表示,澳洲外资投资审核局(FIRB)已同意中国汉龙矿业13亿澳元收购该公司的计划,为达成这桩期待已久的交易扫清了又一障碍,并推高Sundance的股价多达11%.

汉龙矿业十分青睐Sundance位於非洲西部刚果和喀麦隆边境价值47亿美元的Mbalam铁矿石项目,该资源对帮助中国摆脱对澳洲和巴西铁矿石的依赖至关重要.

汉龙矿业必须在6月30日前通过中国发改委的相关审批,并在8月31日前得到中国国家开发银行的信贷批文.

Sundance称,汉龙矿业此前对其表示,澳洲监管当局的批准将有助於汉龙矿业得到中国方面的同意.

此前还有消息称,汉龙收购Sundance的时间将推延至11月,因汉龙公司难以从中国获得融资.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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