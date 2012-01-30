中企海外并购今年料回暖 能源矿业仍为主攻目标--清科

市场咨询机构清科研究中心发布报告预测，2012年中国企业海外“抄底”的冲动将再次被激活，预计能源及矿产行业依旧成为最主要领域，另海外高科技、清洁技术企业及行业知名公司也将成为并购目标。

路透北京1月30日电---市场咨询机构清科研究中心发布报告预测,2012年中国企业海外"抄底"的冲动将再次被激活,预计能源及矿产行业依旧成为最主要领域,另海外高科技、清洁技术企业及行业知名公司也将成为并购目标.

报告并称,预计2012年,在流动性充裕及国内吸引外资政策鼓励的大背景下,外资并购活动将逐步回暖.再加上国内出台了鼓励和引导利用外资的相关政策,为外商投资提供宽松的政策环境,有利於外资并购交易活动.

此外,清科认为,随着产业整合的深入,各政府部门都积极出台政策,鼓励优势企业进行资产并购整合,中国各个行业中的龙头公司在并购市场起着主导的作用,对行业内中小企业的兼并收购促进了行业持续快速的发展和整合.

根据清科研究中心的数据,在2010年到2011年两年间,上市公司作为并购方主导的并购占全部案例数的45.3%,接近总数的一半;从并购金额来看,上市公司作为并购方的交易金额占总金额的38.1%.

展望"十二五"(2011-2015年)期间,在"促转型、调结构"的战略目标的指引下,各个行业将通过兼并重组来聚合优势生产力,中国多个行业将迎来并购高潮,在整合大潮中,那些同时具有规模、资源和技术优势的龙头上市公司将首先受益.

数据显示,在清科研究中心研究范围内,2011年,中国并购市场共完成1,157起并购交易,披露价格的985起并购交易总金额达到669.18亿美元.与2010年完成的622起案例相比,同比增长高达86.0%,并购金额同比增长92.3%.

其中,国内并购交易981起,披露金额的781起交易的并购总额为283.59亿美元;海外并购交易110起,披露金额的79起案例的并购总额为234.33亿美元;外资并购为66起,披露金额的39起交易的并购总额为67.66亿美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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