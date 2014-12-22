复星国际提高对CLUB MED的收购报价 反超对手

路透巴黎12月19日 - 中国富商郭广昌周五最后一刻提高对法国度假村运营商Club MediterraneeCMIP.PA的收购报价，反超意大利富豪Andrea Bonomi每股24欧元的报价。

在周五1700GMT截止期限几小时之前提出的每股24.60欧元的报价，对Club Mediterranee的估值达到9.39亿欧元(11.5亿美元)。自郭广昌2013年5月首次提出17欧元的报价以来，这是Club Mediterranee投资者迄今收到的第八次出价。

郭广昌旗下Gaillon Invest II的主管Jiannong Qian在记者会上表示，新的出价将让Club Med“得到更多资源，从而有机会在国内及海外市场成长，现在它必须开发海外市场”。

法国金融市场管理局(AMF)把新的截止时间设定在1月7日1700GMT，Bonomi旗下的Global Resorts可以在此时间之前提出新的报价。Global Resorts的一名发言人周五表示，正在评估各种选项。

AMF每次在新报价出现之后就缩短截止期，以便早日结束竞购过程。如果它觉得过程拖得过久，还可以要求各方给出最后报价。

Club Med周五复牌后股价升至25.05欧元，为2008年9月以来高点，暗示投资者预期这场竞购战将会持续下去。该股今年累计涨幅达44%。

郭广昌和Bonomi几个月来一直轮番提价，Club Med管理层则一直支持郭广昌。

郭广昌一方周五还表示，可能考虑让Club Med退市。Bonomi也倾向于这样做。

郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。[nL3S0TW18U]

Gaillon Invest II的多数权益掌握在郭广昌旗下复星国际(0656.HK)手中，其股权构成包括复星国际掌握的62.6%、葡萄牙保险商Fidelidade的20%，法国私募股权合伙公司Ardian的5.8%、Club Med管理层持有的2.9%和中国众信旅行社的8.7%。

新报价提出后，Club Med在当日收盘后发表声明，称董事会已决定推迟原定1月12日举行的年度股东大会，新的会议日期稍后再定。(完)

(编译 张涛/郑茵 审校 徐文焰)

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