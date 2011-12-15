中国燃气称收购建议"未能反映基本价值"

路透香港12月15日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)称,中石化(0386.HK)和新奥燃气(2688.HK)对其的收购建议"未能反映本公司之基本价值".

公告并称,中石化和新奥燃气的收购建议"完全未获邀请,属机会主义性质".

中国燃气已委任麦格理资本(香港)为其财务顾问.

根据中石化和新奥燃气此前宣布的收购建议,两公司提出按每股3.5港元的作价,收购中国城市燃气供应商--中国燃气所有已发行股份,涉资167亿港元;并拟在交易完成後保留中国燃气的上市地位.

新奥燃气将通过花旗集团提供的过桥贷款及其内部现金资源为其支付55%的要约总对价提供资金,中石化支付其余45%.

受到溢价收购消息刺激,中国燃气股价周二大涨两成,周三持稳,但收购方之一的新奥燃气股价则连跌两天.

昨日有分析师及了解情况的消息人士指,这一宗涉及三家内地资源企业的收购案,可能因涉及市场垄断而受到监管机构的阻挠,且不排除中石化等会提高收购出价.

中国燃气拥有中国最大天然气项目组合,并拥有液化石油气业务.其於151个市/区拥有管道燃气业务、9个天然气管理输送项目、11个液化石油气码头、44个分销项目及112个压缩天然气加气站.

截至今年9月底止六个月,中国燃气(包括附属公司)的收入同比增长21%至79.12亿港元,毛利则较去年同期增加31.6%至16.24亿港元.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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