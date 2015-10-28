中国主权财富基金及两家企业有意竞标喜达屋酒店--消息

路透10月27日 - 知情消息人士周二表示，中国主权财富基金和两家大型中国企业表达有意竞标喜达屋酒店及度假村HOT.N，加入全球其他求亲者的行列。

该人士表示，喜达屋曾表示正在考虑出售，而其大量有高度价值的地产亦获得富有的中东投资者及其他全球企业的兴趣。

根据消息人士，锦江酒店(2006.HK)、海南航空(600221.SS)的母公司海航集团，以及主权财富基金中国投资有限责任公司[CIC.UL]均对喜达屋表达兴趣。该消息人士未获授权正式发言。

华尔街日报援引消息人士的报导称，这三家已在过去两个月向中国政府申请获得批准竞购喜达屋。

报导称，中国料将在未来几周挑选出一家公司参与竞标。中国政府只希望有一家竞标者，如此才不会互相推高竞标价格。

喜达屋周二收涨9.1%至74.81美元。

喜达屋表示不对市场传闻或臆测置评。

锦江酒店、海航集团和中国投资有限责任公司(CIC)未回应置评要求。

若由中国企业成为喜达屋的最后买主，可能引起争论。过去中资企业也曾买下其他酒店资产，最知名的就是安邦保险集团2014年买下纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)，这件收购案未遭美国政府反对。

Cleary Gottlieb事务所律师、亦为外国对美国投资专家的Paul Marquardt说，美政府不太可能介入，阻止这个提案交易，不过以后可能不再在喜达屋的地盘召开机密会议，或是，如果它们旗下有哪家特定酒店接近敏感军事机构，可能要求其出售。

喜达屋决定研究求售后三个月，于7月时曾接触洲际酒店集团(InterContinental Hotels Group)(IHG.L)、温德姆集团(Wyndham Worldwide)(WYN.N)和一些主权财富基金等潜在竞购方。

洲际酒店当时表示“未与喜达屋就业务合体进行谈判”；温德姆则不愿置评。(完)