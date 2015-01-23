中国大成将与Dentons合并 打造全球最大律师事务所

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透香港1月22日 - 国际律师事务所Dentons和中国大成律师事务所已就合并事宜达成一致，预计将由此诞生全球最大的律师楼。
Dentons发言人表示，两家公司的合伙人已经批准这项交易，中国司法部最早将在周一签署这宗合并案。
合并后的律师事务所将有6,600名律师，在50个国家设有办事处。大成律师事务所于1992年在北京成立，目前旗下拥有逾4,000名律师，是中国最大的律师事务所。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。