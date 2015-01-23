中国大成将与Dentons合并 打造全球最大律师事务所

路透香港1月22日 - 国际律师事务所Dentons和中国大成律师事务所已就合并事宜达成一致，预计将由此诞生全球最大的律师楼。

Dentons发言人表示，两家公司的合伙人已经批准这项交易，中国司法部最早将在周一签署这宗合并案。

合并后的律师事务所将有6,600名律师，在50个国家设有办事处。大成律师事务所于1992年在北京成立，目前旗下拥有逾4,000名律师，是中国最大的律师事务所。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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