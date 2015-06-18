上半年涉及中国企业并购交易额增六成 创历史新高--汤森路透

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达3,053亿美元，同比增长61.6%，创下上半年交易额的历史最高纪录；单第二季度，已公布的涉及中国企业并购额达1,766亿美元，同比增44.9%。
涉及中国企业的并购主要包括境内并购、中资海外并购及外资入境并购。
截止周三的数据显示，今年以来中国境内并购达2,327亿美元，同比增长67.8%，创下历史新高。除金融、房地产和零售行业以外，大多数行业的国内并购交易总额均实现了同比增长，而金融和房地产并购金额的降幅分别为41.5%和2.5%。
今年以来，中资海外收购交易总额达447亿美元，同比增长65.0%，为2008年（602亿美元）以来上半年交易总额的最高记录。其中工业行业的交易总额为135亿美元，较去年同期增长477.4%，占比达三成；金融行业与房地产行业占比分别为22.7%和15.4%。 从地域来看，欧洲成为中资企业海外并购的重心。今年以来，中国企业在欧洲的并购总额达到187亿美元的历史新高，同比增长125.3%，包括中国化工集团以约70亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力PECI.MI、中资牵头的财团以30亿美元收购飞利浦照明约八成股权。
外资在中国的并购今年来放缓至220亿美元，较去年同期下降2.3%；其中以中国房地产行业为标的的交易总额占三分之一，达74亿美元，同比下降11.7%。
今年以来已经完成的中国企业并购总额达1,467亿美元，同比增长102.6%，创下上半年并购总额的历史最高水平。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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