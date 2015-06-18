上半年涉及中国企业并购交易额增六成 创历史新高--汤森路透

路透上海6月18日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达3,053亿美元，同比增长61.6%，创下上半年交易额的历史最高纪录；单第二季度，已公布的涉及中国企业并购额达1,766亿美元，同比增44.9%。

涉及中国企业的并购主要包括境内并购、中资海外并购及外资入境并购。

截止周三的数据显示，今年以来中国境内并购达2,327亿美元，同比增长67.8%，创下历史新高。除金融、房地产和零售行业以外，大多数行业的国内并购交易总额均实现了同比增长，而金融和房地产并购金额的降幅分别为41.5%和2.5%。

今年以来，中资海外收购交易总额达447亿美元，同比增长65.0%，为2008年（602亿美元）以来上半年交易总额的最高记录。其中工业行业的交易总额为135亿美元，较去年同期增长477.4%，占比达三成；金融行业与房地产行业占比分别为22.7%和15.4%。 从地域来看，欧洲成为中资企业海外并购的重心。今年以来，中国企业在欧洲的并购总额达到187亿美元的历史新高，同比增长125.3%，包括中国化工集团以约70亿美元收购意大利轮胎制造商倍耐力PECI.MI、中资牵头的财团以30亿美元收购飞利浦照明约八成股权。

外资在中国的并购今年来放缓至220亿美元，较去年同期下降2.3%；其中以中国房地产行业为标的的交易总额占三分之一，达74亿美元，同比下降11.7%。

今年以来已经完成的中国企业并购总额达1,467亿美元，同比增长102.6%，创下上半年并购总额的历史最高水平。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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