麦格理将收购中国金属贸易商金川迈科20%股份

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月29日 - 两位中方公司的消息人士周一称，中国金川迈科金属资源有限公司将通过发行新股，向澳洲麦格理银行出售20%股份，价值约5,000万美元。
“我们将增资扩股，”金川迈科的一位消息人士说。他表示，麦格理周六在上海签署了购买股份的框架协议。
麦格理香港的一位发言人拒绝对此置评。
金川迈科金属资源有限公司成立于2013年。目前金川集团持有金川迈科70%的股份，金川集团是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。基本金属贸易商迈科金属集团持有金川迈科30%的股份。
金川迈科将专注于基本金属、贵金属和稀有金属的国内与国际贸易，消息人士表示。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。