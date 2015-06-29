麦格理将收购中国金属贸易商金川迈科20%股份

路透香港6月29日 - 两位中方公司的消息人士周一称，中国金川迈科金属资源有限公司将通过发行新股，向澳洲麦格理银行出售20%股份，价值约5,000万美元。

“我们将增资扩股，”金川迈科的一位消息人士说。他表示，麦格理周六在上海签署了购买股份的框架协议。

麦格理香港的一位发言人拒绝对此置评。

金川迈科金属资源有限公司成立于2013年。目前金川集团持有金川迈科70%的股份，金川集团是中国最大的镍钴铂族金属生产企业和中国第三大铜生产企业。基本金属贸易商迈科金属集团持有金川迈科30%的股份。

金川迈科将专注于基本金属、贵金属和稀有金属的国内与国际贸易，消息人士表示。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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