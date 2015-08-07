南京新百拟60亿购中国脐带血库中国业务 金卫医疗坚持私有化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月7日 - 在美国上市的中国脐带血库企业集团（CO集团）(CO.N)成为“抢手货”，中国南京新街口百货商店股份公司(600682.SS)称，拟以至少60亿元人民币价格向CO集团提出要约收购其中国业务，而CO集团第一大股东金卫医疗(0801.HK)称会坚持稍早提出的私有化CO集团的计划。
而中源协和细胞基因工程股份公司(600645.SS)则表示，已与中民投资本管理公司旗下有限合伙基金会凌三号达成收购意向，在会凌三号完成向新加坡康盛人生持有的CO集团可转换票据和股份后，中源协和会将收购相关资产。
南京新百周四晚间公告指出，本次要约的标的是CO集团在中国境内拥有的与脐带血库业务相关的所有资产和业务权益，包括相关中国境内公司的全部股权、CO集团在中国境内拥有的经营脐带血库业务所需的全部资产、业务权益和业务资源等，有关资产、业务的范围以及股权架构将根据尽职调查结果进一步明确。
该公司指出，本次要约收购价格主要参考CO集团收到的在美国市场的私有化要约的价格，公司拟以不低于60亿元的价格发出收购意向函，要约成立则采用现金、A股上市公司普通股、或多种混合方式支付。该价格比CO集团目前总市值高出约一倍。
南京新百称，获取脐带血库相关资源，不但与医疗产业紧密相关，同时也为了结合公司正在开展的养老、健康产业等业务，从而构建成全程健康管理体系。
而金卫医疗周四晚间亦刊登公告称，已获悉南京新百提出的中国业务私有化建议，CO集团董事会已成立特别委员会，在咨询其法律及财务顾问后，将会审慎审阅及评估该建议。
4月底金卫医疗曾向CO集团董事会提出以每股6.4美元价格要约收购CO所有股份的建议，CO董事会特别委员会仍在考虑该私有化建议。金卫医疗称，尽管存在南京新百的中国业务收购建议，金卫医疗拟继续进行CO股份收购计划。
金卫医疗目前直接持有CO集团3,068万股股份，约占后者总股本的38.31%。CO集团周四收报6.69美元，涨0.81美元或13.8%，其市值增至5.36亿美元（约合33亿元人民币）。
中源协和周四晚间亦刊登公告称，会凌三号拟收购新加坡康盛人生持有的CO集团2,500万美元可转换票据（可转换为880.9万股普通股）和731.4万股普通股（约占已发行股本的9.13%）。在该交易完成后，在满足相关条件及政府批准的前提下，中源协和拟接手收购的资产。
中源协和称，该并购将有利于公司进军海外市场，拓展海外业务，实现公司细胞基因蛋白等业务的全球产业链布局。
此次争相收购的焦点为2009年在美上市的CO集团，是一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业，在北京市、广东省和浙江省提供脐带血储存业务，并在当地均享有独家经营权，截止3月底，其累计客户数量超过40万人，为中国最大的专业脐带血储存机构。
CO集团收入主要来自于新生婴儿脐带血干细胞存储和处理收费。最近一财年，其净利为1.07亿元，净资产为15.4亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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