南京新百拟60亿购中国脐带血库中国业务 金卫医疗坚持私有化

路透上海8月7日 - 在美国上市的中国脐带血库企业集团（CO集团）(CO.N)成为“抢手货”，中国南京新街口百货商店股份公司(600682.SS)称，拟以至少60亿元人民币价格向CO集团提出要约收购其中国业务，而CO集团第一大股东金卫医疗(0801.HK)称会坚持稍早提出的私有化CO集团的计划。

而中源协和细胞基因工程股份公司(600645.SS)则表示，已与中民投资本管理公司旗下有限合伙基金会凌三号达成收购意向，在会凌三号完成向新加坡康盛人生持有的CO集团可转换票据和股份后，中源协和会将收购相关资产。

南京新百周四晚间公告指出，本次要约的标的是CO集团在中国境内拥有的与脐带血库业务相关的所有资产和业务权益，包括相关中国境内公司的全部股权、CO集团在中国境内拥有的经营脐带血库业务所需的全部资产、业务权益和业务资源等，有关资产、业务的范围以及股权架构将根据尽职调查结果进一步明确。

该公司指出，本次要约收购价格主要参考CO集团收到的在美国市场的私有化要约的价格，公司拟以不低于60亿元的价格发出收购意向函，要约成立则采用现金、A股上市公司普通股、或多种混合方式支付。该价格比CO集团目前总市值高出约一倍。

南京新百称，获取脐带血库相关资源，不但与医疗产业紧密相关，同时也为了结合公司正在开展的养老、健康产业等业务，从而构建成全程健康管理体系。

而金卫医疗周四晚间亦刊登公告称，已获悉南京新百提出的中国业务私有化建议，CO集团董事会已成立特别委员会，在咨询其法律及财务顾问后，将会审慎审阅及评估该建议。

4月底金卫医疗曾向CO集团董事会提出以每股6.4美元价格要约收购CO所有股份的建议，CO董事会特别委员会仍在考虑该私有化建议。金卫医疗称，尽管存在南京新百的中国业务收购建议，金卫医疗拟继续进行CO股份收购计划。

金卫医疗目前直接持有CO集团3,068万股股份，约占后者总股本的38.31%。CO集团周四收报6.69美元，涨0.81美元或13.8%，其市值增至5.36亿美元（约合33亿元人民币）。

中源协和周四晚间亦刊登公告称，会凌三号拟收购新加坡康盛人生持有的CO集团2,500万美元可转换票据（可转换为880.9万股普通股）和731.4万股普通股（约占已发行股本的9.13%）。在该交易完成后，在满足相关条件及政府批准的前提下，中源协和拟接手收购的资产。

中源协和称，该并购将有利于公司进军海外市场，拓展海外业务，实现公司细胞基因蛋白等业务的全球产业链布局。

此次争相收购的焦点为2009年在美上市的CO集团，是一家以脐带血造血干细胞储存为主营业务的生命科技企业，在北京市、广东省和浙江省提供脐带血储存业务，并在当地均享有独家经营权，截止3月底，其累计客户数量超过40万人，为中国最大的专业脐带血储存机构。

CO集团收入主要来自于新生婴儿脐带血干细胞存储和处理收费。最近一财年，其净利为1.07亿元，净资产为15.4亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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