下半年中国并购交易额增势将略放缓--普华永道

路透上海8月20日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周四发布报告称，上半年中国地区企业并购交易额创历史新高。受近期资本市场动荡影响，预计下半年增势略有放缓，不过今年全年仍将是中国地区企业并购交易活动创纪录的一年。

上半年中国地区并购交易总额达3,520亿美元，环比增长57%；其中境内战略并购金额达2,323亿美元，同比增长60%；私募股权基金投资交易额亦增长62%。

报告预计，下半年科技行业并购将持续活跃，这一趋势部分受惠于政府的大力支持和鼓励科技和创新，同时行业整合和由百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等行业巨头引领的并购扩张战略也带动了科技业并购交易的进行。

报告还认为，金融服务业的并购活动下半年将保持良好态势，原因包括中国银行业海外并购活动仍将活跃，不少银行将积极布局海外以支持国内客户日益增长的全球业务需求；国内金融机构的重组机会较多；资产管理公司、银行和基金公司在上市前有更多Pre-IPO投资机会。

不过A股市场动荡造成的定价不确定性，战略投资者并购交易的增长势头将有所放缓，而借壳上市、A股上市企业并购以及涉及上市企业的交易活动亦会受到影响。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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