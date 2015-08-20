下半年中国并购交易额增势将略放缓--普华永道

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月20日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周四发布报告称，上半年中国地区企业并购交易额创历史新高。受近期资本市场动荡影响，预计下半年增势略有放缓，不过今年全年仍将是中国地区企业并购交易活动创纪录的一年。
上半年中国地区并购交易总额达3,520亿美元，环比增长57%；其中境内战略并购金额达2,323亿美元，同比增长60%；私募股权基金投资交易额亦增长62%。
报告预计，下半年科技行业并购将持续活跃，这一趋势部分受惠于政府的大力支持和鼓励科技和创新，同时行业整合和由百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等行业巨头引领的并购扩张战略也带动了科技业并购交易的进行。
报告还认为，金融服务业的并购活动下半年将保持良好态势，原因包括中国银行业海外并购活动仍将活跃，不少银行将积极布局海外以支持国内客户日益增长的全球业务需求；国内金融机构的重组机会较多；资产管理公司、银行和基金公司在上市前有更多Pre-IPO投资机会。
不过A股市场动荡造成的定价不确定性，战略投资者并购交易的增长势头将有所放缓，而借壳上市、A股上市企业并购以及涉及上市企业的交易活动亦会受到影响。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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