中铝放弃南戈壁收购计划

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月22日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透香港9月3日电---加拿大煤矿商--南戈壁(1878.HK)的母公司Turquoise Hill Resources(TRQ.TO)(TRQ.N)周一宣布,中国铝业(2600.HK)(601600.SS)已放弃收购南戈壁不低於56%普通股,令到这宗价值9.26亿美元的收购案告吹.
中国铝业原来提出以每股要约价为每股8.48加元现金,收购南戈壁不超过60%但不低於56%普通股.提出要约的限期此前已延至9月4日.但南戈壁首席执行官Alex Molyneux上月中表示,估计交易不会进行,因蒙古政府的反对.
南戈壁主要在蒙古南戈壁区勘探和开发二叠纪炼焦煤及动力煤矿藏.Turquoise Hill在新闻稿中称,由於公司与中国铝业预期建议收购在可接受的时间范围内,能获得所需监管批准的机会很微,故此双方同意终止收购交易的锁定期协议,包括中铝须提出要约的责任.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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