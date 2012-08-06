中海油收购Nexen或将助力前者扩大南中国海业务版图

路透华盛顿8月3日电---中国海洋石油总公司(CNOOC)斥资150亿美元收购加拿大NexenNXY.TO,将助力前者在不必依赖外国公司的情况下,获得钻探南中国海深水域的专业技能.

但中国能源行业的专家表示,收购Nexen不会立马改变局面,因为中国需要数年时间才能掌握深水技术.这宗收购案正面临加拿大和美国政府的审查.

由於收购Nexen一案包括的墨西哥湾深水油田将带来管理复杂业务和技术的专业技能,因此一旦这些技能被中海油吸收,其在南中国海的业务版图则将得到扩大.

这宗交易将给予中海油"所有大型石油公司所需的常规且有竞争力的技术...与北京的战略利益重叠,"National Bureau of Asian Research能源安全项目研究主管Mikkal Herberg称.中海油规模达890亿美元,在印尼、伊拉克、澳洲、非洲、北美、南美以及中国拥有油气资产.

专家表示,在5,000-10,000英尺深海域建设和维护稳定钻探以及在10,000-18,000英尺深沉积岩钻探的能力不是一朝一夕就能获得的.

"与炼油和石化技术不同的是,你不能只是简单购买这个技术(就能使用它).倘若没有经验,就会遇到问题."咨询公司FACTS Global Energy董事总经理Kang Wu称.

他补充道,"他们仍需要外国技术---这是基本状况.若他们想获得一切,仍还需要五或10年的时间."(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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