前三季中国企业海外并购数量再创新高 交易额452亿美元--普华永道

路透北京10月29日 - 国际会计和咨询公司--普华永道发布最新调研报告称，前三季度中国大陆企业海外并购交易数量为257宗，已超过2014年全年数量，再创历史新高；交易总额高达452亿美元，略高于去年同期水平。

人民日报周四援引该报告指出，前三季度，民营企业在海外并购中继续领跑，交易数量是国有企业的近三倍；国有企业海外并购交易数量同比上涨23%，并购交易金额增55%。

报告分析称，民营企业关注的重点标的包括拥有技术的制造企业、拥有品牌和客户资源的消费品企业等。 报告显示，上市公司是中国大陆企业海外并购的主力军。前三季度上市公司海外并购交易数量占比持续上升，达到62%，交易平均金额远大于非上市公司。

此外，财务投资者和私募基金在与上市公司展开合作一起“走出去”的同时，开始独立操盘大宗海外并购，前三季财务投资者和私募基金海外并购交易数量同比上涨62%。（完）