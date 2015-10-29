前三季中国企业海外并购数量再创新高 交易额452亿美元--普华永道

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透北京10月29日 - 国际会计和咨询公司--普华永道发布最新调研报告称，前三季度中国大陆企业海外并购交易数量为257宗，已超过2014年全年数量，再创历史新高；交易总额高达452亿美元，略高于去年同期水平。
人民日报周四援引该报告指出，前三季度，民营企业在海外并购中继续领跑，交易数量是国有企业的近三倍；国有企业海外并购交易数量同比上涨23%，并购交易金额增55%。
报告分析称，民营企业关注的重点标的包括拥有技术的制造企业、拥有品牌和客户资源的消费品企业等。 报告显示，上市公司是中国大陆企业海外并购的主力军。前三季度上市公司海外并购交易数量占比持续上升，达到62%，交易平均金额远大于非上市公司。
此外，财务投资者和私募基金在与上市公司展开合作一起“走出去”的同时，开始独立操盘大宗海外并购，前三季财务投资者和私募基金海外并购交易数量同比上涨62%。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。