大连万达集团战略投资快钱并获控股权 加速实现O2O模式

路透上海12月26日 - 中国最大商业地产集团之一的大连万达集团周五宣布，已与第三方支付平台--快钱公司达成战略投资协议，并取得后者控股权。这是万达在互联网金融领域的首桩并购，为其电子商务及金融产业获得重要支付平台，集团O2O（线上线下）迈出实质性一步。

万达集团官方微信称，并购后，快钱将保持独立运营，关国光继续担任快钱公司董事长及首席执行官（CEO）。快钱将继续推进互联网金融向更多产业渗透，其与万达电子商务产生强大协同效应。

双方均未透露此次交易的财务细节。万达方面表示，万达将以快钱为核心打造互联网金融生态链，同时快钱也将成为万达金融板块的基础设施，万达将围绕其打造产融结合、融融结合、线上线下结合的完整金融产业链。

万达集团拥有全球最大的线下消费平台，今年其客流超过15亿人次，预计到2020年超过60亿人次。未来万达旗下所有业务板块将使用快钱支付平台，并将推出商家与会员使用快钱的优惠措施，预计每年为快钱增加数千亿元人民币规模的交易量。

快钱是国内排名第四的非金融支付公司，排名位于银联商务、阿里巴巴(BABA.N)支付宝、腾讯(0700.HK)财付通之后。今年其交易流水规模超过2万亿元，拥有360万家企业合作伙伴。

“如果把快钱公司现有的360万家企业合作伙伴、200多家金融机构和万达商业合作伙伴、每年几十亿人次线下客流充分整合，万达将成为中国最大的O2O企业。”万达微信称。

大连万达集团目前已形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业。2013年，该集团企业资产3,800亿元，年收入1,866亿元，净利润125亿元。大连万达商业地产3699.HK本周二刚在香港上市，其持有物业面积规模居全球第二。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。