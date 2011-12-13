新奥能源"携手"中石化 167亿港元收购中国燃气

路透香港12月13日电---新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)周二称,以167亿港元收购中国燃气(0384.HK)已发行所有股份,以拓展其各自在中国的天然气分销市场.

公告称,新奥能源承担收购费用的55%,中石化承担45%.要约价格为每股3.5港元,较中国燃气最後交易日收盘价2.8港元有25%溢价.

新奥能源将通过过桥贷款及自有资源的现金支付收购要约总对价;中石化将通过信用证和/或其自有资源的现金和/或融资资源支付.

新奥能源和中石化有意在完成收购要约之後继续中国燃气的现有主要业务,不打算就中国燃气的运营作出任何重大改变.

公告并称,要约人拟联同中国燃气维持後者股份的上市地位,并将确保最少25%已发行股份由公众持有.

新奥能源股份周二恢复买卖.

花旗(C.N)为是次收购的财务顾问.(完)

浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。