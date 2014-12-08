腾讯和大众点评向中国最大商业WI-FI网络迈外迪投资3亿元

路透上海12月8日 - 中国最大的商业Wi-Fi网络架构和运营服务提供商--迈外迪周一宣布，互联网巨头腾讯(0700.HK)及其参股的大众点评联合向其注资3亿元人民币，目前资金已到位。

大众点评新闻稿称，完成此次C轮融资后，迈外迪管理团队仍是公司最大股东。2012年该公司的A轮投资人为景林资产管理公司，2013年又获得小米科技数千万元的B轮投资。

新闻稿指出，对腾讯而言，选择投资迈外迪，可以看做是腾讯“连接一切”在Wi-Fi入口的战略布局之一，近期迈外迪已成为“微信连Wi-Fi”的首批服务提供商。而大众点评是为了更便捷地打通线上和线下的连接/商户与消费者之间的连接，切实提升线下服务能力以及O2O（线上线下）闭环交易服务水平。

新闻稿未透露腾讯和大众点评的具体投资额及占比等细节。

迈外迪目前在国内商业Wi-Fi市场占有率排名第一。其商业Wi-Fi服务已覆盖包括北京首都、上海虹桥和浦东等在内的全国20多个机场，以及超过500多个国内外知名商业连锁品牌，其中包括星巴克(SBUX.O)、汉堡王、俏江南等。每天平均有超过100万人次在全国超过三万个商业场所免费使用由迈外迪架构的无线网络。

去年2月，腾讯宣布已完成入股大众点评网，获得后者20%股权。但双方均未披露交易金额等财务细节。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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