中信资本和清芯华创等完成19亿美元收购豪威科技的计划

路透上海2月2日 - 中信资本控股公司周二宣布，由中信资本、北京清芯华创投资管理有限公司和金石投资有限公司组成的财团已成功完成对数字成像处理方案开发商豪威科技OVTI.F的收购，交易估值约19亿美元。

根据最终收购协议，此次收购豪威科技的价格为每股29.75美元。交易完成后，豪威科技将从纳斯达克证券市场退市。

豪威科技是一家领先的CMOS成像处理方案开发商，在美国、欧洲和亚洲地区拥有超过2,300名员工。公司业务全面覆盖了所有产品应用线，包括手机、平板电脑、安防系统、汽车和医疗系统。豪威科技是唯一具有本土生产能力的国际化公司，为中国的OEM（委托加工）厂商提供服务，其收入的80%来自于中国。

清芯华创是由国内资深半导体投资团队牵头，与清华控股和聚源资本共同组建。北京2014年底成立一只总规模为300亿元的集成电路产业发展基金，清芯华创是该基金旗下设计和封测子基金的管理公司。而金石投资是中信证券(600030.SS)(6030.HK)负责投资业务的子公司。

中信资本控股是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，目前管理资金规模达50亿美元。（完）