今年中国并购交易额近4000亿美元 创纪录新高--汤森路透

路透上海12月16日 - 据汤森路透最新统计数据，截止目前，今年公布的中国企业参与的并购交易金额达3,962亿美元，同比增长44%。这是1982年有纪录以来，中国企业参与的年度并购金额最高的一次。

据截止周一（12月15日）的数据，第四季度中企参与的并购金额继三季度后继续下滑，达834亿美元，环比下降32.5%，较去年第四季微降2.6%。

中信泰富(0267.HK)收购母公司中信集团资产（交易价值422亿美元）仍是今年金额最高的一笔收购，亦超过亚太地区史上最大的收购案，即2000年香港盈科以355亿美元收购香港电讯。

今年迄今，中国参与的在金融行业的并购交易额达859亿美元，创历史新高。受中信泰富高达422亿美元交易的推动，金融行业成为交易金额最高的目标行业，占据21.7%的市场份额。

由于中国政府推进国有企业改革，中国石化(600028.SS)(0386.HK)宣布将向国内外投资者出售价值175亿美元的零售业务股份。该交易使得能源与电力行业的并购交易今年达到522亿美元，较去年增加11.0%，占整个市场交易活动的13.2%。

并购交易分为外资入境并购、中企海外并购及境内并购三类。今年外资入境并购交易创下新高，达460亿美元，同比增长22.6%；其中以中国房地产行业为目标的入境并购交易总额达137亿美元，同比增长26.9%，占入境并购活动近三成。

中企境外并购同比下降两成达518亿美元，这是自2009年（399亿美元）以来年度交易额最低的一次。中国境外收购活动主要集中在能源电力行业，共计42笔交易，总金额达95亿美元，同比减少66.2%，但仍然占据着境外并购18.3%的份额。

以区域来看，中企在欧洲的境外并购达177亿美元，较去年同期的93亿美元增长90.8%，这是2008年（192亿美元）以来交易金额最高的一次，主要推动因素之一就是中国国家电网国际发展公司以28亿美元从意大利国有企业Cassa Depositi & Prestiti SpA手中收购CDP Reti Srl公司35%的股份。

国内并购交易今年达2,961亿美元的总金额，刷新2013年1,685亿美元的历史纪录，再创新高，该增长主要受本年度最大的三笔国内并购交易的推动，即中信泰富收购母公司资产、中国石化销售子公司出售股权以及金丰投资(600606.SS)收购绿地集团全部股本（103亿美元）。

中国今年已完成的并购交易金额较去年增长7.8%至1,828亿美元，刷新2013年1,696亿美元的历史纪录，再创新高。 （完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。