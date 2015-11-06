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中国财经 | 2015年 11月 6日 星期五 16:57 BJT

银河、申万宏源和中信建投被暂停新开帐户一个月--中国证监会

路透北京11月6日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期证监会对七家证券期货经营机构采取监管措施，其中银河证券、申万宏源(000166.SZ)和中信建投被暂停新开证券帐户一个月。

他在新闻例会上表示，证监会还对富安达基金、银河资本资产管理公司和北京千石创富资本管理公司采取暂停三个月资管计划备案的措施；对深圳市融通资本财富管理公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案六个月的行政监管措施。

他并称，这些公司应按法律法规要求落实整改，进一步梳理相关业务流程，强化合规风控意识。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦；审校 张喜良)

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