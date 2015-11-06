银河、申万宏源和中信建投被暂停新开帐户一个月--中国证监会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期证监会对七家证券期货经营机构采取监管措施，其中银河证券、申万宏源(000166.SZ)和中信建投被暂停新开证券帐户一个月。
他在新闻例会上表示，证监会还对富安达基金、银河资本资产管理公司和北京千石创富资本管理公司采取暂停三个月资管计划备案的措施；对深圳市融通资本财富管理公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案六个月的行政监管措施。
他并称，这些公司应按法律法规要求落实整改，进一步梳理相关业务流程，强化合规风控意识。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。