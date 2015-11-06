银河、申万宏源和中信建投被暂停新开帐户一个月--中国证监会

他在新闻例会上表示，证监会还对富安达基金、银河资本资产管理公司和北京千石创富资本管理公司采取暂停三个月资管计划备案的措施；对深圳市融通资本财富管理公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案六个月的行政监管措施。