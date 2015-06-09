中国股市等待MSCI纳入A股决定 美元因获利了结下跌

路透悉尼6月9日 - 亚洲股市周二表现低迷，美元转为下跌，因投资者对其在非农就业数据公布后的涨幅了结获利，尽管市场仍有美国联邦储备委员会(FED/美联储)最早可能在9月升息的说法。

中国5月通胀再度低迷，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.6%，均低于市场预期。

这一沉闷数据增强了中国政府即将出台更多刺激政策的预期，使股市受到的冲击有限。沪综指.SSEC下跌0.3%，沪深300指数.CSI300几无变动。

上述两指数均接近七年高位，因市场猜测MSCI明晟可能决定将中国A股纳入其全球指数。

MSCI明晟将在周二稍晚宣布，是否会把中国A股部分或全部纳入其新兴市场指数。

汇丰分析师估计，部分纳入A股可能只会导致大约30亿美元资金流入A股，而全部纳入则至少会吸引到470亿美元。

他们并称，韩国、台湾和印度市场或将在指数权重和资本流动方面受到影响。

亚洲地区其他市场则无明显趋势，日股日经指数.N225跌0.7%，韩国股市.KS11近持平。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略升，周一曾触及10周低点。

美国股市道琼工业指数.DJI周一收低0.46%，标准普尔500指数.SPX下跌0.65%，Nasdaq指数.IXIC跌0.92%。

苹果公司(AAPL.O)收低0.66%，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。此前该公司发布了新的音乐服务。

市场对希腊问题仍然审慎，似乎没有迹象显示短期内可结束该国没完没了的债务协商。

希腊政府确实表示已作好准备，在本月底前协商出双方都可接受的解决办法。就在三天前，希腊总理齐普拉斯对该国议会表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新提议“荒谬”。

然而雅典方面并未推出令债权人满意的新提议，欧盟一位官员称。

德国方面传来喜人消息，4月工业生产好于预期，帮助缓解了对通货紧缩的担忧。

德国10年期公债收益率(殖利率)升至0.89%，而美国10年期公债收益率降至2.38%。因此，美债较德债的溢价缩窄至149个基点左右，而在3月份时曾达到190个基点。

有关总统奥巴马在G7峰会上称强势美元是问题的报导对美元带来打击，不过白宫方面稍后否认总统曾说过这样的话。

关于美元强势对经济成长和出口的冲击，美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他官员已表达出相关担忧。

周二稍早，欧元兑美元微升至1.1314，全部扳回周五跌至1.1048美元所录得的跌幅。美元兑日圆略跌至124.51，距离最近创下的13年高位125.86仍不远。

美元指数跌0.26%至95.048，周一跌1.1%。

大宗商品市场方面，油价持稳。中国需求下降，以及担心石油输出国组织(OPEC)维持产量不变的决定可能让当前供应过剩局面持续更久，这些因素之前打击油价下跌。

美国原油期货反弹0.3美元报每吨58.44美元，布兰特原油涨0.29美元报62.98美元。

金价略升，报每盎司1,175.70美元。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/张若琪/刘秀红/李爽 审校 张涛/郑茵/蔡美珍/高琦/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。