中企掌控美光可能掀起价格战 三星与SK海力士股价大跌

图中为美光生产的记忆芯片。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透首尔/台北7月14日 - 如果中国政府支持的一家企业收购美国美光(MU.O)，则规模800亿美元的全球记忆体芯片(晶片)产业可能走向供应过剩以及价格战。美光是全球第三大记忆体芯片厂商。

中国企业全球扩张，不断夺取市场份额，将改变由韩国三星电子(005930.KS)及SK海力士(000660.KS)和日本东芝(6502.T)与美国美光主导的半导体行业格局。

“如果一家新厂商进入这个市场，并说不赚钱也没关系，这不会带来益处，”野村的产业分析师C.W. Chung表示，意指清华紫光集团有意斥资230亿美元收购美光的报导。

全球半导体产业比较动荡，存在荣衰周期。但业内整合后只剩下几家供应商，使得供应增长势头得到遏制，最近几年该产业的利润增长比较稳健。

三星与SK海力士合计控制着将近70%的DRAM芯片市场。而在闪存芯片市场，三星与东芝占据着大约53%的份额，其后是SanDiskSNDK.O和美光。

“目前市场比较担忧的是供应过剩风险。美光在资本支出方面向来不是很激进，但被中国买家收购之后会是什么情形，不确定性较大，”Korea Investment的分析师Jay Yoo表示，“资本支出可能增加，这种担忧已有所反映。”

SK海力士股价周二大跌6.7%，降至15个月低点。三星电子股价亦跌3.2%。但两家公司拒绝置评。

半导体产业情况图表：link.reuters.com/zep25w

收购美光的尖端制造技术对中国仍处于中流的芯片业来说可谓是前进了一大步。芯片业是北京当局认为具有重要战略意义的行业之一。

中国是全球最大的智能手机消费和生产国，但芯片仍严重依赖进口。2013年，中国需求占到了全球半导体消费的一半以上，价值9,170亿元人民币(合约1,477亿美元)。

若美光成为中国的企业，将帮助联想(0992.HK)和小米[XTC.UL]等硬件生产商减少对国外技术的依赖，增加议价筹码。

“收购了美光后，中国不仅能获得动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND的专利技术，而且还能得到制造和设计专长，从而明显缩短掌握主流记忆体芯片技术的进程。”摩根大通分析师在报告中称。

“鉴于发展主流记忆体芯片技术和生产的复杂性，这至少需要数年时间。”(完)

(编译 张涛/孙茉莉; 审校 李爽/戴素萍)

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