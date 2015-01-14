独家：中铁建再次投标墨西哥高铁项目 中标胜算很大--消息人士

路透墨西哥城1月14日 - 据知情消息人士透露，尽管前次中标因墨国政治丑闻被取消，中国铁建股份有限公司(CRCC)这次仍可能赢得为墨西哥修建高铁系统的合同，价值约为37.5亿美元。

墨西哥周三将公布铁路项目的新竞标条件。该项目将把墨西哥城与富裕的工业城市克雷塔罗连接起来，是墨西哥总统培尼亚的核心基建投资项目之一。

接近中铁建以及熟悉竞争对手投标情况的消息人士称，中铁建仍有可能中标，因为它拥有全面的融资计划、低成本的高铁技术、以及墨西哥国内政坛的支撑。

中铁建没有回覆路透记者的采访请求。上周中铁建表示，对中标有信心。上次投标中，中国进出口银行答应为这个项目提供85%的融资。

一家退出前一轮竞标的欧洲大型火车制造商高层称，中铁建标书附带的融资计划很有竞争力。他补充称，他所在的公司只能为建造火车融资，没有能力像中铁建那样为修建铁轨、火车站台和其他基建设施融资。现在他的公司指望靠公众的不满情绪来击败中铁建的投标。

墨西哥政府否认按照迎合中铁建的方式设计投标过程，对于中铁建再次投标，政府表示欢迎。

目前暂不清楚中铁建融资的具体条款。了解北京当局想法的消息人士称，这次中国开出的条件不会那么慷慨了，因为他们认为前次中标因墨国国内政治争端而被取消，有失公平。

前述欧洲大型火车制造商高层称，如果中铁建与墨西哥争议较小的上市建筑商，比如ICA这样的公司联手，那它几乎肯定会中标。如果是这种情况的话，他的公司将退出竞标。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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