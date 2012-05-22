中国在中缅边境设立人民币金融服务中心

路透上海5月22日电---中国周二宣布，在中缅边境附近设立跨境人民币金融服务中心，推进与东南亚国家进行人民币结算贸易。

云南省瑞丽市政府网站上的声明称，该跨境人民币金融服务中心设在瑞丽，将推进人民币与缅币兑换机制。

国际货币基金组织（IMF）的数据显示，2011年，中国对缅甸出口总值48亿美元，从缅甸进口总值17亿美元。

声明还称，该中心还将支持人民币金融产品的发展，并创建人民币现钞跨境调运与回流机制。（完）