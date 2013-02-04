缅甸政府与克钦独立军周一将在中国举行会谈

缅甸克钦独立军(KIA)周六称，已同意与缅甸政府本周在中国举行会谈，协商结束与缅甸军方的冲突，并称中国政府“在会议中将扮演证人和调解人的角色”。会谈将于周一在中国边境城镇瑞丽举行，双方此前已在该地举行了三轮会谈。过去两个月，克钦独立军与缅甸军方的冲突加剧。图为KIA士兵。路透