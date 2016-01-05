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时事要闻 | 2016年 1月 5日 星期二 18:36 BJT

中国就一名中国人遭地雷炸伤向缅甸提出严正交涉

路透北京1月5日 - 中国外交部周二称，一名中方人员周日在中缅边界中方一侧被地雷炸伤，已向缅方提出严正交涉。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“有关情况正在进一步调查中，中方对此表示严重关切。”

她表示，“中方已向缅方提出严正交涉，要求缅方切实采取有效措施，杜绝类似事件再次发生，避免缅北冲突危及中方人员生命财产安全，维护中缅边境地区和平稳定。”（完）

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