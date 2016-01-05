中国就一名中国人遭地雷炸伤向缅甸提出严正交涉

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月5日 - 中国外交部周二称，一名中方人员周日在中缅边界中方一侧被地雷炸伤，已向缅方提出严正交涉。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“有关情况正在进一步调查中，中方对此表示严重关切。”
她表示，“中方已向缅方提出严正交涉，要求缅方切实采取有效措施，杜绝类似事件再次发生，避免缅北冲突危及中方人员生命财产安全，维护中缅边境地区和平稳定。”（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。