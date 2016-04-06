中国称与缅甸合作中的问题都能够解决

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月6日 - 中国外交部长王毅与缅甸外长昂山素季在内比都会面后称，双方合作中的所有问题都可以通过友好协商，找到妥善的解决方法。

这是昂山素季被任命为缅甸外长后中缅双方的首次正式会面。

上月中国称将推动缅甸新政府恢复36亿美元的密松水坝项目，称合同仍有效。

2011年缅甸前总统吴登盛暂停了中国投资的密松水坝项目，该项目约90%的电力将输送给中国。

中国外交部周二晚间发布声明称，王毅表示，中缅合作密切，当然在合作过程中难免会遇到一些问题。

“我同昂山素季外长女士达成共识，所有问题都可以通过友好协商，找到妥善的解决方法，”王毅称。

王毅还表示，“缅甸人民对新政府的期待就是发展经济，改善民生，中国愿加大对缅投资，帮助缅建设必要的基础设施。”

“我们将指导在缅中国企业遵守缅甸法律法规，尊重当地风俗习惯，注重生态环境保护……履行企业社会责任，”王毅指出。（完）