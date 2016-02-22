中国交易商协会推债券发行分层分类管理 第一类企业可统一注册

路透北京2月22日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前发布债务融资工具注册发行新规，对非金融企业公开发行债务融资工具（DFI）实行分层分类管理，第一类企业可就发行超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）等进行统一注册，并在注册有效期内自主发行，且注册阶段可不确定注册额度。

NAFMII网站发布的公告并显示，第二类企业应就公开发行各品种债务融资工具编制相应注册文件，分别进行注册。此要求与现行规定相同。

规则指出，第一类企业需符合的条件包括：市场认可度高，行业地位显着，经营财务状况稳健，最近两个会计年度未发生连续亏损；最近36个月内累计公开发行债务融资工具不少于3期，公开发行规模不少于100亿元；最近24个月内无债务融资工具或者其它债务违约或者延迟支付本息的事实，控股股东、控股子公司无债务融资工具违约或者延迟支付本息的事实等五个条件。

路透曾在去年10月底援引消息人士报导称，NAFMII召集部分会员机构，讨论银行间债务融资工具发行便利化的相关举措，其中包括放宽SCP发行门槛，以及简化和加快注册备案流程等；拟定120家PPN（定向债务融资工具）专项机构投资人名单，以增加PPN的流动性，推动未来PPN的放量增长。

据光大证券固收团队报告测算，符合一类企业要求的共有100余家发行人，不过值得注意的是，如果发行人近36个月债务融资工具的公开发行规模达到500亿元，则可以豁免工作规程中有关利润和负债率的要求，这使部分财务指标较差的大型国企得以进入一类企业的范围。

“我们认为，无论是从供给角度还是从信用角度，2016年版新规对于债券市场均无明显影响。”该报告称。

报告并指出，统一注册提高了一类企业注册发行的便利性，增加了NAFMII品种的吸引力，间接提高了相关品种的供给。但是，统一注册并未超越“40%标准”（累计债券余额不超过公司净资产的40%），只会少量吸引部分其余渠道的融资需求，因此在供给层面的影响十分微弱，统一注册并不会增加潜在发行额度，也就无法改变发行人的资质。（完）

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