中国2011年社会融资规模近13万亿元

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 2011年社会融资规模减少约8%,为12.83万亿元
* 人民币贷款占社会融资规模的58.3%
* 市场预计2012年新增社会融资规模超13万亿元
路透北京1月18日电---中国央行调控指标社会融资规模显示,2011年社会融资规模为12.83万亿元人民币,比上年减少约8%.市场人士预计,今年新增社会融资总量将稳步超过13万亿元.
刊登在央行网站的新闻稿称,2011年社会融资规模比上年同期少1.11万亿元,其中人民币贷款增加量为7.47万亿元,占比58.3%,同比高1.6个百分点.
"2011年社会融资总量同比略减,总体体现监管层的调控措施影响,其中下半年表外融资贷款有所减少,贷款占比则小幅上升.明年会延续这个态势."交通银行金融研究中心鄂永健博士认为.
央行此前公布2011年前三季度社会融资规模为9.80万亿元人民币.若以此计算,第四季度社会融资规模增加3.03万亿.
2011年社会融资规模结构如下:
人民币贷款 外币贷款 委托贷款 信托贷款 未贴现的银 企业债券 非金融企业
行承兑汇票 境内股票融资
占比 58.3% 4.5% 10.1% 1.6% 8.0% 10.6% 3.4%
同比变动 +1.6 +1.0 +3.9 -1.2 -8.7 +2.7 -0.7
(百分点)
交通银行报告认为,2012年新增贷款规模扩大,加上鼓励发展股票和债券融资,预计社会融资总规模会扩大至13-14万亿元,农业银行则对2012年社会融资总量的估算在16万亿元.
鄂永健料2012年信托贷款、委托贷款、承兑汇票等融资难有明显扩大,银行贷款占整个社会融资总量的比重将小幅上升.
不久前,中国央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.(完)
更多细节,请点选央行网站. (here)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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