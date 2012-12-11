1-11月全国财政收入10.89万亿元 接近全年收入目标（更新版）

(新增更新细节和分析)

* 1-11月全国财政收入10.89万亿元,接近全年11.36万亿元目标

* 11月财政收入同比增长21.9%,支出增长6.7%

* 1-11月支出10.49万亿元,年初预算安排为12.43万亿

* 财政部预计12月份收入增幅也会较高

路透北京12月11日电---中国财政部周二公布,今年1-11月累计,全国财政收入10.89万亿元人民币,比去年同期增长11.9%.这一数据接近年初预算安排的11.36万亿元财政收入目标.而11月财政收入同比跳增21.9%,主因受基数低的影响,并预计12月份财政收入增幅也会较高.

数据显示,1-11月支出10.49万亿元,同比增长17.9%,而年初的预算安排为12.43万亿元,意味着今年最后一个月财政支出压力远大于收入的压力.

"税收本身就存在某个月数字可能特别高,某个月可能有比较低的因素,由于统计方面的问题,单月增幅的高低说明不了太多问题,但至少有一点是明确的,今年完成财政收入目标没有问题."中国财政科学研究所教授孙钢称.

财政部称,今年1-11月财政收入累计增幅比去年同期回落14.9个百分点,其中税收收入增幅同比回落14.9个百分点."收入增幅明显回落,主要是受经济增长放缓、企业效益下滑,价格涨幅回落特别是工业生产者出厂价格同比下降,以及结构性减税政策力度较大等因素影响."

新闻稿称,从财政收入走势看,前三季度财政收入增长逐季回落,近期有所回升,10、11月份分别增长13.7%、21.9%.近两个月收入增幅有所回升的主要原因包括经济增长企稳回升带动相关税收有所增加,以及去年第四季度经济下行,10月份开始财政收入增幅大幅下滑,尤其最后两个月收入基数很低,使今年11月份收入增幅相对较高,同比增长21.9%,12月份收入增幅也会较高.剔除基数低不可比因素后,11月份全国财政收入增长10%左右.

支出方面,11月全国财政支出1.2万亿元,同比增长6.7%;1-11月累计,全国财政支出10.49万亿元,其中中央本级支出1.69万亿元,同比增长15.8%,完成预算的91.5%,比去年同期进度提高5.6个百分点;地方财政支出8.79万亿元,同比增长18.3%,完成预算的83.5%,比去年同期实际完成进度有所加快.

1-11月累计住房保障支出3,688亿元,同比增长16.8%(其中保障性安居工程支出2,541亿元,同比增长20.4%)

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览:(资料来源财政部网站)

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2011年

-----------------------------------------------------------------------

财政收入 21.9 13.7 11.9 4.2 8.2 9.8 13.1 6.9 18.7 13.1 24.8

财政支出 6.7 6.7 16.6 11.7 37.1 17.7 10.8 8.0 34.7 32.8 21.2

**11月税收增幅可观**

尽管中国今年号称结构性减税年,财政部曾表示受营业税改增值税以及个人所得税起征点调高等因素影响,相关税收可能会有所减少.但根据财政部数据显示,11月份财政收入中的税收收入6,760亿元,同比增长21.1%.

其国国内增值税增长16.2%,消费税增长12.3%,营业税增长28.6%,其中房地产营业税同比增长58.7%,主要是受前几个月房地产市场交易量增加,以及去年同期收入基数较低(同比下降6.5%)的影响;建筑业营业税同比增加83亿元,增长31.8%.

企业所得税同比增长51.1%,其中银行企业所得税增长约50%,工业企业所得税增长8.9%;个人所得税同比增长26.6%,主因去年同期收入基数低以及加强财产转让所得税收征管等因素影响.

孙钢解释称,由于个人所得税的起征点提高是从去年9月份开始,因此今年前九个月的个税同比增幅都是下降的,但10月后基数相同的,且居民收入也在增加,因此个税增幅也相应提升.

非税收入亦保持较高增幅,11月非税收入同比增长27%,其中中央非税收入198亿元,同比增加147亿元,扣除石油特别收益金缴库方式改变等不可比因素后与上年同期基本持平;地方非税收入913亿元,同比增长10.7%.

数据显示,1-11月累计,全国财政收入中的税收收入9.36万亿元,同比增长9.8%,扣除汇算清缴上年企业所得税增加等因素后增长8%左右.根据财政部年初的预算报告,2012年的税收收入预算数为9.83万亿元,增幅9.6%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。