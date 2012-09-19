“十二五”将大力发展场外市场、债市和衍生品市场

路透上海9月19日电---中国证券报周三报导,中国证监会相关负责人表示,十二五期间(2011-2015年)资本市场将推进十五项重点工作,包括大力发展三个市场,即场外市场、债券市场和衍生品市场.

另外,国家还将放松对资产管理行业的限制,大力培育机构投资者;完善市场自身运行机制,推进发行体制,退市制度改革,严厉打击内幕交易.

在发展债券市场方面,将探索建立集中监管、统一互联的债券市场体系,为各类机构跨市场交易提供高效服务.进一步完善债券发行体制,建立健全适合债券特点的发行审核机制;继续优化债券交易结算体制,建立债券市场主体的信用责任机制;完善交易所债券市场投资者结构,提高商业银行、保险公司等机构投资者比重.

证监会将继续推动经济发展需要、市场条件具备的大宗商品期货品种上市,推动发展原油期货、商品指数期货、商品期权、碳排放权期货等.加强金融期货市场建设,在确保股指期货平稳运行的基础上,积极稳妥发展其他权益类金融期货期权、利率及外汇期货期权等产品.

未来证监会将扩大代办股份转让系统试点,加快建设覆盖全国、统一监管的场外交易市场;完善不同层次市场间的转板机制和市场退出机制.

另外,未来将发展多元化机构投资者队伍,提高风险认知水平;拓展基金管理公司业务范围,促进提高管理水平;继续推动保险资金、社会保障基金、企业年金、养老金等中长期机构投资者参与资本市场,规范发展私募投资机构.

未来,证监会将进一步简化审核程序,提高股票发行市场效率;推动各市场主体归位尽责,强化中介机构的作用;完善新股发行询价制度,增强定价合理性,积极稳妥地推进发行方式创新.同时要积极推进主板退市制度改革,建立健全创业板退市机制,推动形成上市公司优胜劣汰的市场化环境.

证监会将积极推动与香港、亚太和其他地区资本市场的合作,稳步推进国际板市场建设;继续发展和完善合格境外机构投资者(QFII)和合格境内机构投资者(QDII)制度;进一步扩大资本市场对外开放,在推进人民币国际化进程和国际金融中心建设中发挥积极作用.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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