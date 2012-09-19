“十二五”将大力发展场外市场、债市和衍生品市场

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透上海9月19日电---中国证券报周三报导,中国证监会相关负责人表示,十二五期间(2011-2015年)资本市场将推进十五项重点工作,包括大力发展三个市场,即场外市场、债券市场和衍生品市场.
另外,国家还将放松对资产管理行业的限制,大力培育机构投资者;完善市场自身运行机制,推进发行体制,退市制度改革,严厉打击内幕交易.
在发展债券市场方面,将探索建立集中监管、统一互联的债券市场体系,为各类机构跨市场交易提供高效服务.进一步完善债券发行体制,建立健全适合债券特点的发行审核机制;继续优化债券交易结算体制,建立债券市场主体的信用责任机制;完善交易所债券市场投资者结构,提高商业银行、保险公司等机构投资者比重.
证监会将继续推动经济发展需要、市场条件具备的大宗商品期货品种上市,推动发展原油期货、商品指数期货、商品期权、碳排放权期货等.加强金融期货市场建设,在确保股指期货平稳运行的基础上,积极稳妥发展其他权益类金融期货期权、利率及外汇期货期权等产品.
未来证监会将扩大代办股份转让系统试点,加快建设覆盖全国、统一监管的场外交易市场;完善不同层次市场间的转板机制和市场退出机制.
另外,未来将发展多元化机构投资者队伍,提高风险认知水平;拓展基金管理公司业务范围,促进提高管理水平;继续推动保险资金、社会保障基金、企业年金、养老金等中长期机构投资者参与资本市场,规范发展私募投资机构.
未来,证监会将进一步简化审核程序,提高股票发行市场效率;推动各市场主体归位尽责,强化中介机构的作用;完善新股发行询价制度,增强定价合理性,积极稳妥地推进发行方式创新.同时要积极推进主板退市制度改革,建立健全创业板退市机制,推动形成上市公司优胜劣汰的市场化环境.
证监会将积极推动与香港、亚太和其他地区资本市场的合作,稳步推进国际板市场建设;继续发展和完善合格境外机构投资者(QFII)和合格境内机构投资者(QDII)制度;进一步扩大资本市场对外开放,在推进人民币国际化进程和国际金融中心建设中发挥积极作用.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。