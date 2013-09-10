中国全国社保基金跻身全球前10

路透上海9月10日 - 全球投资咨询机构韬睿惠悦与《养老金和投资》共同推出的最新研究表明，以2012年底的资产计，中国的全国社保基金在全球排名中首次迈入前10位，成为世界上五家最大的亚洲养老基金之一，预计未来三来中国全国社保基金有望跻身全球前三。

韬睿惠悦中国区投资咨询总经理毛晓佟表示，“由于中国人口的老龄化，在未来几年，为满足不断攀升的养老金负债要求，全国社保基金的资产会继续增加。”

他并预计，今后五年，社保基金将会迎来大幅增长，这在很大程度上归功于中央政府投资和国有企业的资本转移。“未来三年内，我们将看到该基金会跻身全球前三。”

韬睿惠悦网站刊登新闻稿显示，位列前20的亚洲基金包括：日本的政府养老金投资基金（第一位）、韩国的国家养老金（第四位）、日本的本地政府官员养老金（第七位）、新加坡的中央养老金（第八位）、中国的全国社保基金（从第13位上升到第10位）。

马来西亚的员工养老金排名从第10位下滑至第12位。日本的养老金联合会从第18位下滑至第20位。亚太地区养老基金在排名前20的基金总资产中所占的份额从2011年的49.0%减少到45.9%。

2012年，全球最大300家养老基金的总资产增长了近10%（2011年增幅为2%左右），达到14万亿美元（2011年为12.7万亿美元），创造了新的记录。北美地区仍然在养老金总资产方面占有最高份额为40%左右，欧洲（28%）与亚太地区（26%）紧随其后。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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