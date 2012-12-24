全国社保基金将参股证金公司再增资

路透上海12月23日 - 中国证券金融股份有限公司负责人透露,该公司第二次增资扩股方案已经基本确定,规模约为100亿股,即将付诸实施.此次增资扩股大部分对民营资本开放,全国社保基金也将积极参股.

中国证券报周六援引该负责人并称,此次增资扩股新增股东类型包括民营上市公司和实体企业,以及证券公司、保险公司、信托公司等非银行金融机构,全国社保基金也将参股.基准价格在净资产的基础上会适当溢价,增资扩股涉及的股东选择、股权定价以及增资程序均将按照市场化的方式进行.

报导称,近日证金公司召开了增资扩股座谈会,向现有股东单位和部分有参股意向的机构投资者介绍增资扩股方案内容.参会机构认为方案整体可行,具有较强的可操作性.现有股东单位明确表示要以长期投资的理念积极参股,全国社保基金并充分利用其资金和券源优势与证金公司进行业务合作.

业内人士表示,最近市场行情好转,融资融券业务规模明显增加.截至12月20日,证金公司转融资累计交易386.22亿元人民币,余额为87.4亿元,不少证券公司增加了对证金公司的资金借贷,沪深两市融资融券余额超过830亿元,证券公司融资融券业务日均融资余额每天有10亿元以上的规模增加.

证金公司在成功发行30亿元短期融资券后,立即着手实施第二次增资扩股,旨在增加市场资金供给,通过业务创新,扩大资金借贷范围,为市场发展做好资金准备.

此前证金公司第一轮增资扩股,已将注册资本由75亿元增至120亿元,11月底并发行了30亿元三个月期短期融资券.

中国证券金融股份有限公司是由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构,致力于运用市场机制为融资融券业务提供转融通服务.(完)

(发稿 林高丽; 审校 张喜良)

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