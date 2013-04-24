中国海军称中国将拥有不止一艘航母

新华引述中国海军副参谋长宋学的话称，中国将拥有不止一艘航母，且下一艘航母将可搭载更多的飞机。宋学并称外电报道上海某造船厂正在建造航母的消息不实。中国目前拥有一艘航空母舰“辽宁舰”，有军事专家认为该航母落后于美国航母技术数十年。路透