中国首批同业存单面世影响不大

分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展
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路透北京12月12日 -中国银行间市场周四一个月以内质押式回购利率多续下探，但跌幅收窄。市场人士表示，首批同业存单面世影响不大，发行中行政意味偏浓；流动性供给以年末为界限仍分化，中长期资金预期仍偏谨慎，长资金融出机构变少。
“今天资金挺平稳，一个月以内供给挺多，比较难出；长期资金出的机构少了。”华南地区一银行交易员称。
上海一大型银行交易员亦表示，期限越短，市场流动性越宽裕，隔夜品种想保证融出量的话，价格要低于同期加权收益率水平；首批同业存单今日发行，影响不大。
临近年底，中国同业存单终于呱呱落地。工农中建四大国有银行和国开行周四首批成行，不过收益率定位偏低，除发行人之间互持，并吸引一些“尝鲜”需求外，料市场吸引力有限。
中国央行公开市场今日未进行任何操作，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周将净回笼370亿元人民币。<CN/MMTCN>
三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor)今日继续下探，小跌0.98个基点(bp)报在5.3222%。
近期银行间市场质押式回购成交较为平稳，今日金额为5,778.42亿元，较上日小增；其中隔夜品种成交4,135.01亿元，上日为4,370.86亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4615 3.4985 -3.70 4,135.01
七天 4.3077 4.3417 -3.40 1068.37
14天 4.5207 4.5570 -3.63
368.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.2450 3.9100 +33.50 2,260.65
七天 4.9700 4.2200 +75.00
243.70
14天 4.9600 4.6700 +29.00
24.30
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5000 3.5500 -5.00
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七天 4.3100 4.3300 -2.00
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14天 4.5500 4.5600 -1.00
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Shibor
其中:隔夜 3.4600 3.5100 -5.00
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七天 4.3050 4.3290 -2.40
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三个月 5.3222 5.3320 -0.98
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--------(完)
(发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 黄凯/杨淑祯)
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