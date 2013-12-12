中国首批同业存单面世影响不大

汇市一周综述：朝鲜紧张局势升温 法国选情捉摸不定

路透北京4月14日 - 全球地缘政治紧张局势主导了本周外汇市场走势。上周对叙利亚进行导弹打击后，美国派出航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，并向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。加上总统特朗普的美元“太强”言论，美元全线下跌。