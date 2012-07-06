国开行首单发行102亿资产支持证券--报载

路透上海7月6日电---即将开闸的第二批资产证券化试点,引来广泛关注.中国《上海证券报》周五报导称,中国国家开发银行CHDB.UL已发起今年第一期信贷资产支持证券,意味着新一轮资产证券化试点已悄然推进.

据发行说明书中披露,本期资产支持证券的发行总额为101.95亿元人民币,由中信信托担任发行人和受托机构,国开证券为到牵头主承销商.到期日为2018年1月26日.

与以往试点不同,今年展开的新一批信贷资产证券化试点采用的是双评级机制.该期证券由中诚信国际以及中债资信评估两家评级公司给其评级.其中,中诚信国际授予该期证券优先A档、优先B档预定评级分别为为AAA、AA.中债资信将优先A档评级为AAA,B档为AA-.

根据《信托合同》规定,国开行作为发起机构以部分信贷资产作为信托财产委托给受托人,中信信托设立一个专项信托,向投资人发行本期证券,并以信托财产产生的现金为限支付本期证券的本息及其他收益.

本期证券分为A级资产支持证券(包括:A-1级、A-2级、A-3级和A-4级）、B级资产支持证券和次级档资产支持证券.优先A档和优先B档证券采用簿记建档方式发行,次级档采用定向方式发行.优先档证券在银行间债券市场上市交易,次级档证券在认购人之间通过协议进行转让.

据报导,本期证券的资产池涉及45名借款人向发起机构借用的54笔贷款,全部信贷资产均为正常类贷款.其中,大部分借款人为信用等级较高的国有大型企业.

发行材料显示,该期证券资产池的行业集中度很高.电力、热力生产和供应业以及铁路运输业这两个行业的入池金额占全部资金池的半数以上,其中前者的入池金额占比高达31.43%,铁路运输业占比达20.10%.

中债资信指出,该期证券的基础资产行业集中度高、借款人集中度较高.但结合借款人信息,占比高的行业信用品质较高,所涉及贷款集中违约风险较低.借款人所属地区分布较为分散,有效缓解了地区经济环境恶化对资产池信用风险带来的不利影响.

此前,银监会人士撰文指出,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷资产证券化业务作为一项常规业务来开展.(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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