今年择机出台成品油价改方案--发改委

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京3月28日电---中国官方再次就成品油价格改革表态,国家发改委副主任彭森周三称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.
新华社报导援引他在2012年全国经济体制改革工作会议间隙的话称,2008年底出台的成品油价格和税费改革方案在实施过程中,存在调价周期过长,不能及时反映国际油价涨落等问题.
"目前国际油价高位震荡,新的成品油定价机制要在油价稳定或回落的情况下出台,出台前要经过中央批准,并广泛徵求社会意见进一步修改完善."他称.
对於"成品油定价权将放给企业"的传言,彭森称是不准确的.按照新的成品油定价机制,成品油价格还是政府指导价,有关企业将根据市场变化情况,按照政府指导价确定的原则,对油价进行适当调整.
中国证券报此前援引消息人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.
中国自3月20日起上调成品油价格6-7%,为年内第二次上调.是次调价令国内成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.
对此次油价大幅度上调,彭森表示,从2008年底到目前为止,国内油价经过13次上调、五次下调,总体涨幅不到80%,但同期国际油价从每桶40多美元上涨到将近120美元.
他同时指出,关於天然气价格改革,已在广东广西按照"市场回值法"新定价机制开展了试点.打算用两三年的时间,使全国范围的天然气定价符合这一新机制.
国务院年初提出,今年将深化电力、成品油和水资源价格改革,财政部亦在中央和地方预算草案报告中称,将择机推出成品油价格改革方案,理顺天然气和可替代能源比价关系.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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